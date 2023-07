Vodafone, nuovo servizio distrugge TIM e Iliad a colpi di 5G

Il periodo attuale risulta quello della grande rivincita per un gestore come Vodafone, il quale si sta facendo strada pian piano tra le varie aziende che si occupano di telefonia. Non era semplice pensare di battere colossi così forti soprattutto in questo momento, ma il gestore anglosassone è riuscito a riprendersi tanti utenti con le sue offerte.

Secondo quanto riportato però starebbe destando tanta attenzione nel pubblico il nuovo servizio di connettività che Vodafone avrebbe lanciato. Si tratta di una novità per la rete fissa, quella FWA 5G Indoor. Servirà a garantire agli utenti del provider una copertura Internet stabile e veloce in qualsiasi posto, sia nelle città grandi che nei piccoli centri.

Vodafone lancia la nuova linea FWA 5G Indoor, ecco come funziona

È prevista l’istallazione di un router per far funzionare questo nuovo tipo di connessione. Il processo è immediato e non c’è alcun bisogno di interventi invasivi, né di un tecnico. Ricevuta la scheda SIM e il router, sarà tutto effettivo in autonomia. La velocità arriva fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Il celebre operatore telefonico ha scelto di evidenziare che questa tecnologia è disponibile in 2800 comuni, con una copertura che va oltre le 3 milioni di abitazioni. Questo è quanto sottolineato da Vodafone che rimanda poi alla pagina ufficiale sul suo sito:

“Grazie a FWA 5G di Vodafone, è possibile lavorare da remoto senza rallentamenti, guardare film in alta definizione e creare contenuti live in HD da diversi dispositivi contemporaneamente, utilizzare piattaforme di gaming online con un’esperienza di gioco senza pari”.