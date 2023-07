L’operatore telefonico Vodafone ha dalla sua un catalogo di offerte davvero notevole. Tuttavia, questo a quanto pare non basta. L’operatore ha infatti intenzione di contrastare ancora di più la varia concorrenza, soprattutto Iliad, proponendo una nuova offerta super irresistibile. Si tratta dell’offerta Vodafone Bronze Plus ed include addirittura giga senza limiti per navigare.

Vodafone contro il rivale Iliad, arriva la nuova offerta Vodafone Bronze Plus

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico rosso ha deciso di sbaragliare la sua concorrenza proponendo una nuova super offerta. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta di rete mobile denominata Vodafone Bronze Plus. Come già accennato, si tratta di un’offerta mobile davvero sorprendente.

Il bundle dell’offerta include infatti addirittura giga pressoché illimitati per navigare senza pensieri. Questo sarà possibile se si sceglierà come metodo di pagamento Smart Pay. Con gli altri metodi di pagamento, gli utenti avranno comunque a disposizione un elevato quantitativo di traffico dati pari comunque a 70 GB.

Nel bundle dell’offerta sono poi compresi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo per avere tutto questo è davvero contenuto. Gli utenti dovranno infatti pagare un importo di soli 9,99 euro al mese. Come già detto, l’offerta Vodafone Bronze Plus è rivolta a contrastare la concorrenza, in particolare è rivolta a chi richiederà la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Iliad Fastweb ed altri operatori, ad eccezione però di alcuni (tra cui WindTre, TIM, Kena, Very Mobile, ho Mobile).