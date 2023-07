Continuano ad arrivare nuove proposte da parte del produttore cinese Oppo. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale in Indonesia un nuovo smartphone di fascia media, ovvero il nuovo Oppo A78 4G. Rispetto alla versione con supporto alle reti 5G, troviamo alcune differenze. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo A78 4G, nuovo medio di gamma sbarca ufficialmente in Indonesia

In queste ultime ore è stato annunciato un nuovo smartphone a marchio Oppo per il mercato indonesiano. Come già detto in apertura, stiamo parlando del nuovo Oppo A78 4G. Rispetto alla versione con supporto al 5G, troviamo alcune differenze, per lo più piccoli downgrade.

In particolare, sul fronte troviamo un display con tecnologia SuperAMOLED ma con una diagonale più piccola rispetto al modello 5G pari a 6.43 pollici. Il pannello ha una risoluzione FullHD+ e dispone del refresh rate da 90Hz. Sul retro troviamo più o meno lo stesso design, con due sensori fotografici pari a 50 e 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è invece da 8 MP.

Dal punto di vista dell’autonomia, invece, lo smartphone presenta una batteria con 5000 mah di capacità e con supporto alla ricarica rapida da 67W. Il sistema operativo è poi Android 13 e a bordo troviamo l’interfaccia utente ColorOS 13.1.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo mid-range di casa Oppo, il nuovo Oppo A78 4G, sarà distribuito per il momento in Indonesia ad un prezzo al cambio di circa 214 euro al cambio. Le colorazioni disponibili all’acquisto saranno due, ovvero Sea Green e Black Mist.