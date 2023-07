A partire da oggi, 11 luglio, fino a domani è possibile trovare molte offerte vantaggiose su Amazon in occasione del Prime Day. Le categorie di prodotti interessate da questi sconti sono svariate. I monitor per computer gaming rientrano tra i dispositivi che vale la pena acquistare in questi due giorni.

Tra le proposte economiche di monitor da gaming ce ne sono tre in particolare che, scontate con le offerte del Prime Day, vantano prezzi esclusivi sotto i 200 euro. I modelli in questione sono: Samsung Monitor Gaming Odyssey G3, Acer Nitro KG241YAbii e Acer Nitro VG270bmiifx. I tre monitor sono disponibili rispettivamente a 149 euro i primi due e 159 euro per il modello Nitro VG270bmiifx di Acer.

Monitor per postazioni gaming, offerte e vantaggi esclusivi durante l’Amazon Prime Day

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 è un monitor piatto di 24 pollici in Full HD, con una risoluzione di 1920x1080p. Nella versione più recente vanta una velocità a 144 Hz e un design ergonomico adatto a qualsiasi ambiente e privo di cornici su tre lati. Lo schermo LED è di 16:9. Il dispositivo vanta le seguenti dimensioni: 23,4P x 49,8l x 54,4H cm, racchiuse in circa 4 Kg di peso complessivo. Inoltre, include alcune porte d’uscita, tra cui quella HDMI e una porta audio. Possibile anche appenderlo sulla parete.

Acer Nitro KG241YAbii, come per il modello precedente trattasi di un monitor per PC gaming di 24 pollici. Integra porta e cavo per l’uscita HDMI e vanta una risoluzione di 1920×1080 a 75 Hz. Lo schermo LCD è di 1080 pixel in Full HD con rapporto 16:9, dotato di tecnologia antiriflesso, filtro per la luce blu ed è privo di cornici sui bordi. Inoltre, previene l’effetto sfarfallio ed è possibile reclinarlo in diverse angolazioni in base alle proprie esigenze.

Acer Nitro VG270bmiifx è il più grande dei tre modelli proposti, per un totale di 27 pollici. Il display di tipo IPS è in FHD con rapporto 16:9 e 75 Hz. Lo schermo LED include anche filtro luce blu, oltre a supportare speaker e cavo VGA. Inoltre, non presenta l’effetto sfarfallio per una visione e un uso più stabili. Anche in questo caso abbiamo a che fare con uno schermo regolabile e con design ZeroFrame, privo di cornici.