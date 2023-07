Come ben saprete il Prime Day della piattaforma Amazon si sta avvicinando, anche se ogni giorno possiamo trovare dei prodotti interessanti a prezzo scontato.

Oggi per esempio vogliamo parlarvi dello speaker portatile marca Xiaomi con Bluetooth 5.0 in offerta sulla piattaforma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi speaker portatile con Bluetooth 5.0 in offerta su Amazon

Il prodotto mostra un design raffinato della struttura interna dell’altoparlante Bluetooth Xiaomi, utilizzando altoparlanti magnetici doppi in terre rare, diaframma canadese in fibra lunga e radiatore passivo passivo, rende il mini corpo che rilascia una straordinaria passione musicale. Puoi ascoltare una qualità del suono straordinaria e goderti la bellezza della musica.

L’altoparlante Bluetooth per esterni Xiaomi ha un piccolo mini corpo, che può essere trasportato nella borsa o tenuto facilmente in mano. Il peso dell’intera macchina è equivalente solo a quello di un telefono cellulare Mi 9Pro, che non aumenta il carico di viaggio e consente alla musica di viaggiare facilmente.

È possibile rispondere e terminare le chiamate con un solo tasto. Ha un microfono incorporato con alta sensibilità e alto rapporto segnale-rumore e tecnologia di cancellazione dell’eco integrata per garantire chiamate trasparenti e chiare, rendendo ogni chiamata facile come faccia a faccia. Attualmente è proposto a 17.99 euro invece di 29 euro, scontato del 38%. Seguite il link per maggiori dettagli.