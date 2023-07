Apple sta sviluppando nuovi device che potrebbero cambiare l’approccio dei propri utenti al mondo tecnologico. Secondo un nuovo report proveniente dalla Corea, l’azienda di Cupertino starebbe lavorando ad un laptop caratterizzato da uno schermo pieghevole.

Questo potenziale MacBook Fold potrebbe avere molte similitudini in termini di feature con Asus Zenbook Fold. Infatti, il report indica che Apple sia in trattative con i propri fornitori per la fornitura di tutte le componenti necessarie per realizzare questa nuova linea di device.

Non sorprende scoprire che i principali produttori di schermi, tra cui le coreane Samsung Display e LG Display stanno guardando con interesse al settore laptop. Infatti, entrambe le azienda hanno avviato la produzione di pannelli OLED destinati a questi device e ci sono ulteriori margini di sviluppo.

Apple potrebbe rivoluzionare il mercato ancora una volta! L’azienda sta sviluppano il nuovo MacBook Fold, un laptop con schermo pieghevole

Il passo successivo sarà proprio la produzione di pannelli OLED pieghevoli per laptop in seguito all’aumento della domanda. Con il potenziale ingresso di Apple nel settore, certamente ci sarà un impatto significativo con una forte influenza sulla produzione sulla successiva domanda da parte di altri brand.

Dal punto di vista economico, produrre display più grandi garantisce un maggiore profitto alle aziende impegnate in questo settore. La redditività degli schermi pieghevoli per laptop supera quella degli schermi pieghevoli per smartphone. Emerge chiaramente la volontà da parte di aziende come Samsung ed LG di spostare la produzione su un settore più favorevole e remunerativo.

Ecco quindi che il mercato dei laptop dotati di schermi pieghevoli potrebbe subire una crescita importante nel corso dei prossimi mesi. Le possibilità offerte agli utenti sono molto ampie, tra cui la dotazione di uno schermo più grande rispetto a tutte le soluzioni tradizionali attualmente disponibili.

Se Apple dovesse decidere di realizzare questo presunto MacBook Fold, possiamo immaginare che il debutto ufficiale non si avrà prima del 2025. Gli analisti sembrano più propensi ad indicare il 2026 come anno più probabile per l’arrivo sul mercato.