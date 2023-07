Whatsapp, la nota app di messaggistica è sempre più simile a Telegram

WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica, sta lavorando su un’integrazione più intelligente tra emoji e adesivi, con l’obiettivo di incoraggiare gli utenti a utilizzare più spesso gli adesivi. Questa funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe essere disponibile a breve.

Whatsapp: il nuovo aggiornamento e le ultime novità

Gli adesivi sono supportati da WhatsApp dal 2018, ma nonostante l’introduzione di vari pacchetti standard, gli utenti tendono ancora a preferire le emoji. Per risolvere questo problema, WhatsApp sta sviluppando un sistema che suggerisce adesivi correlati non appena un utente digita un’emoji. Insomma, una sorta di “copia” di ciò che ha fatto Telegram. Dunque, presto ogni adesivo in un pacchetto sarà associato a una o più emoji specifiche.

Questa funzionalità è attualmente disponibile solo per gli iscritti al programma beta di WhatsApp con la versione 2.23.14.6, ma dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane. Nonostante ci possa volere un po’ di tempo per abituarsi a questa nuova funzionalità, è probabile che gli utenti più creativi la troveranno utile fin da subito.

Insomma, ricapitolando, WhatsApp è al lavoro per rendere l’uso degli adesivi più intuitivo e coinvolgente. Con l’integrazione tra emoji e adesivi, l’applicazione spera di incoraggiare gli utenti a esplorare e utilizzare più spesso gli adesivi, arricchendo così le loro conversazioni.

Whatsapp però non si sta occupando solamente degli stickers, poiché è attualmente impegnata nell’inserimento di video ad alta definizione che non perdano la qualità una volta inviati, ed anche del totale trasferimento delle chat attraverso un semplice QR code.