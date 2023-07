Il prossimo 11 luglio sarà la giornata dedicata al debutto del Nothing Phone (2). Il device arriverà sui mercati globali e avrà l’arduo compito di stupire nuovamente il settore smartphone dopo il lancio della prima generazione e del suo design estremamente particolare.

In attesa di poter seguire la presentazione ufficiale del device, cerchiamo di raccogliere tutte le indiscrezioni trapelate in queste settimane. In questo modo sarà possibile comporre la scheda tecnica di Nothing Phone (2) e svelarne i segreti in anteprima.

Durante l’evento di lancio, Nothing presenterà sia Phone (2) che Ear (2). L’appuntamento è fissato alle 17.00 ora italiana e la diretta sarà trasmessa sui canali ufficiali dell’azienda. I preordini sono già attivi presso alcuni temporary store sparsi in giro per l’Europa chiamati Nothing Drops. L’unico attivo in Italia è il WINDTRE Milano, situato in VIA DANTE.

Scopriamo tutte le principali caratteristiche di Nothing Phone (2), la seconda generazione del rivoluzionare device trasparente con la Glyph Interface

Passando alla scheda tecnica vera e proprio di Nothing Phone (2), ci aspettiamo che il device sarà caratterizzato da un display AMOLED da 6,72 pollici. Il pannello avrà un notch tondo al centro della parte superiore e un refresh rate a 120Hz.

Le prestazioni saranno garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il device sarà lanciato in due varianti di memoria RAM e di sistema, una da 8GB/256GB e l’altra da 12GB/512GB. La batteria da 4.700 mAh supporterà la ricarica rapida per offrire sempre autonomia agli utenti.

Passando al comparto fotografico, Nothing Phone (2) potrà contare su alcune soluzioni inedite per il brand che miglioreranno la qualità degli scatti. In particolare, ci aspettiamo la presenza del sensore Sony IMX890 da 50MP come ottica principale. A supporto ci sarà la lente ultra-wide del modello precedente che però trarrà giovamento dal software di scatto migliorato.

Il sistema operativo sarà Android 13 con la presenza dell’interfaccia personalizzata Nothing OS 2.0. Il prezzo di lancio sarà più alto del modello precedente, con la versione da 8GB/256GB che potrebbe partire da un prezzo di 729 euro mentre la variante da 12GB/512GB che partirà da 849 euro.

La Glyph Interface resterà un elemento distintivo del device con tante novità e affinamenti al sistema. In particolare, Nothing Phone (2) potrà giovare della partnership con gli Swedish House Mafia e dell’esclusivo soundpack Glyph per far illuminare i LED a tempo di musica.