Amate leggere e volete provare sulla vostra pelle il servizio Amazon Kindle Unlimited? il periodo è assolutamente propizio, proprio in questi giorni Amazon ha attivato una fantastica promozione che mette a piena disposizione degli utenti la possibilità di accedervi a titolo completamente gratuito.

La campagna promozionale è attiva per un periodo di tempo estremamente limitato, gli utenti hanno infatti poco tempo a disposizione per approfittare di un’occasione più unica che rara. Con Kindle Unlimited, nel caso in cui non lo conosciate in maniera approfondita, potrete accedere liberamente ad una infinità di libri, scaricabili direttamente sul vostro smartphone, tablet o Kindle.

Amazon Kindle Unlimited, ecco la promozione

Per cercare di avvicinare il maggior numero di utenti possibili al servizio, Amazon ha oggi deciso di lanciare un’offerta molto speciale: 90 giorni gratis (più precisamente 3 mesi), con disattivazione gratuita e senza vincoli di alcun tipo. L’attivazione può essere richiesta tramite questo link, il quale sarà attivo solamente fino alla scadenza del Prime day.

Come tutte le promo viste in passato, anche in questo caso assistiamo ad alcuni vincoli legati alla fase di attivazione, più precisamente gli utenti si ritrovano a non poter richiedere Kindle Unlimited gratis nel caso in cui fossero in possesso di un abbonamento attivo, o avessero testato in passato il servizio stesso. I dettagli sono integralmente raccolti alla pagina linkata, per leggere i libri non è strettamente necessario un Kindle, ma potranno essere utilizzati senza problemi smartphone o tablet.