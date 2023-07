Mini PC Alder Lake N95 in offerta su Amazon

La piattaforma Amazon propone un Mini PC Alder Lake N95 con Windows 11 in super offerta

Se state cercando un Mini PC potente, in grado di replicare in tutto e per tutto un computer portatile normale, oggi possiamo aiutarvi.

Il colosso Amazon sta infatti proponendo un Alder Lake N95 ad un prezzo davvero molto interessante. Andiamo insieme a scoprire tutti i dettagli.

Mini PC Alder Lake N95 in super offerta

Non pensiate che essendo chiamato Mini PC, possa effettuare solamente delle mini operazioni. Un mini PC può essere infatti un ottimo dispositivo per guardare film, grazie anche ai bassi consumi energetici rispetto a un grosso computer desktop tradizionale e, collegato a un TV oppure a un monitor e a un controller, può essere impiegato con videogiochi non troppo complessi sul piano grafico.

Quello proposto oggi dispone di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria esterna con MicroSSD. Il Mini PC ACEMAGICIAN T8Plus è dotato di una CPU Alder Lake N95 (10nm) con una frequenza di burst fino a 3,4 GHz, 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage SSD M.2 ad alta velocità per offrire un’esperienza visiva e di intrattenimento domestico di alta qualità, oltre a una navigazione Web e ad un utilizzo per l’ufficio.

Mini PC ACEMAGICIAN T8Plus supporta fino a tre schermi tramite le sue tre porte HDMI. Con le sue dimensioni di soli 8,94 x 8,94 x 4,35 cm e un peso di soli 203,7 grammi, è estremamente compatto e leggero, perfetto da portare con sé in viaggio. La piattaforma lo sta scontando del 29%, potrete quindi aggiudicarvelo per soli 199.20 euro invece di 279 euro. Seguite il link per maggiori dettagli sul prodotto.