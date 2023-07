Nexxt Casa di Fastweb è una fantastica offerta fissa da non perdere. Fino a 2,5 Gbps e oltre, a soli 29,95 euro al mese. Con oltre 163.000 nuovi clienti nel primo trimestre del 2023 tra servizi fissi e mobile, Fastweb ha consolidato la sua posizione di principale fornitore di telecomunicazioni e Internet in Italia.

Al 31 marzo 2023, un totale di 2.321.000 utenti Fastweb disponeva di connessioni a banda ultra larga attive, con un incremento del 2% rispetto alla corrispondente data del 2022. Grazie alle prestazioni superiori della fibra ottica FTTH, 350.000 clienti dedicati di questo colosso italiano possono ora sperimentare una velocità di Internet fino a 2,5 Gigabit al secondo.

Fastweb Nexxt Casa è attivabile per tutti

Le chiamate nazionali e internazionali illimitate sono incluse nel canone mensile di 29,95 euro di Fastweb Nexxt Casa. Inoltre, i potenziali acquirenti possono provare l’offerta senza rischi per 30 giorni. I vantaggi di Fastweb Casa sono i seguenti:

L’attivazione della linea è già inclusa nell’abbonamento mensile, includendo anche una velocità di download di 2,5 Gbps e una velocità di upload di 300 Mbps su rete FTTH, chiamate nazionali gratuite e illimitate, una NeXXt Internet Box con Wi-Fi all’avanguardia e integrazione Alexa.

Fastweb Casa Plus, invece, è un pacchetto Internet premium per la casa, dedicato ai clienti più esigenti. Questo piano all-inclusive costa 36,95 euro al mese e include chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso o mobile del Paese e velocità di download superveloci. Include inoltre un modem high-tech con Alexa preinstallato, un segnale Wi-Fi migliorato e l’accesso all’assistenza tecnica gratuita 24/7 tramite Assistance Plus.