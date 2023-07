Una grande rivoluzione è arrivata nel mondo social proprio in queste ore. La galassia Meta ed in particolare Instagram hanno presentato la nuova app, Threads, un servizio di comunicazione che, agli occhi degli addetti ai lavori, rappresenta la risposta di Mark Zuckerberg a Twitter ed a Elon Musk.

Threads di Instagram, i numeri già sono da record

I numeri di Threads di Instagram già sono da record. Nelle prime ore dal momento dell’attivazione più di 10 milioni di utenti si sono iscritti alla piattaforma. Tra questi molti volti noti della politica, del mondo dell’intrattenimento e molti influencer del web. Meta, infatti, da subito ha voluto garantire al suo pubblico una piattaforma già ampiamente operativa.

Le somiglianze tra Threads e Twitter sono visibili ad occhio nudo. Gli utenti iscritti su Threads di Instagram hanno la possibilità di postare testi non più lunghi di 500 caratteri, uniti a foto o video la cui lunghezza massima può essere non più alta di 5 minuti. Gli utenti possono leggere i commenti dei loro followers o anche possono leggere i commenti di “profili” consigliati da un algoritmo, proprio come accade già ora su Instagram o anche su Facebook.

Per iscriversi, sarà necessario collegare il proprio profilo Instagram o Facebook. Ricordiamo che almeno per il momento la piattaforma non è operativa in Italia ed in Europa, ma soltanto negli Stati Uniti. Ad ogni modo, il lancio globale – figlio anche di questo clamoroso successo nelle scorse ore – non dovrebbe ritardare di molto con prospettive che lasciano pensare ad un arrivo di Threads in Europa già nelle prossime settimane.