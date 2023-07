Amazon Prime Day, prodotti Seconda Mano al 20% di sconto EXTRA

Stanno per arrivare i due giorni di offerte più clamorosi in assoluto per quanto riguarda Amazon. I prossimi 11 e 12 di questo mese di luglio vedranno tantissime promozioni straordinarie anche se alcune sono già arrivate. A stupire è la sezione Amazon Seconda Mano, la vecchia Warehouse.

Amazon Seconda Mano propone offerte straordinarie sui prodotti ricondizionati

Gli utenti chiamano acquistare i prodotti ricondizionati di Amazon, potranno farlo questa volta con uno sconto ulteriore. La sezione Seconda Mano propone infatti su alcuni articoli uno sconto extra del 20%, il quale anticipa l’arrivo dei Prime Day.

Tutti avranno tempo fino al prossimo 10 luglio per usufruire della promozione su alcuni prodotti selezionati. Lo sconto viene applicato direttamente in fase di pagamento, per cui il prezzo scontato non sarà visibile nella pagina d’acquisto.