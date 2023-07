Amazon prosegue nel suo avvicinamento al Prime Day, che ricordiamo è in programma l’11 ed il 12 luglio, mettendo sul piatto una nuova promozione molto interessante, con la quale riuscire comunque a fruire di uno dei servizi più richiesti, il cui nome è Kindle Unlimited, a titolo completamente gratuito.

Gli utenti che amano leggere sicuramente lo conoscono, si tratta di un servizio che mette a disposizione un catalogo immenso di libri accessibili in streaming (scaricabili su smartphone/tablet via app o su Kindle), fruibili con il pagamento, in genere, di un canone fisso mensile di 9,99 euro.

Scoprite quali sono le nuove offerte Amazon del momento, con il nostro canale Telegram, dove potrete avere codici sconto gratis e prezzi esclusivi.

Amazon Kindle Unlimited, come averlo gratis per 3 mesi

Consapevole dell’importanza del proprio servizio, e forse dello scarso appeal da parte del pubblico, Amazon vuole cercare di avvicinare più utenti possibili allo stesso, mettendo a disposizione una promozione con la quale regalarlo per 90 giorni (3 mesi), senza costi aggiuntivi o vincoli di alcun tipo.

Per richiederlo dovete solamente premere questo link, verrete collegati alla pagina ufficiale di Amazon, sulla quale trovare il banner da premere per l’attivazione. Come nel caso di Music Unlimited, anche qui potrebbero venire imposte limitazioni al pubblico che vi potrà accedere, più precisamente non lo potranno richiedere coloro che hanno già attivo l’abbonamento, oppure coloro che in passato lo hanno già provato.

La promozione è temporalmente limitata, terminerà precisamente il giorno del Prime Day, avete ancora poco tempo a disposizione per sfruttarla completamente, approfittatene quanto prima.