Alfa Romeo, le voci di corridoio parlano chiaro e rivelano novità pazzesche

Alfa Romeo ha ufficialmente annunciato il lancio del suo prossimo modello ad alte prestazioni, una supercar che sarà svelata il 30 agosto, in concomitanza con il Gran Premio d’Italia di Formula 1. Questa data è stata scelta per coincidere con l’evento sportivo di rilievo, sottolineando l’importanza del lancio per il marchio italiano.

Alfa Romeo: le prime anticipazioni sulla vettura

Nonostante non siano state rivelate ulteriori informazioni specifiche sul nuovo modello, si ipotizza che la futura supercar potrebbe essere chiamata 6C, ispirandosi alla storica T33 Stradale degli anni ’60 e potrebbe essere alimentata da un motore V6. Questa nuova vettura rappresenta un punto di riferimento per Alfa Romeo, segnando un importante passo avanti per il marchio.

Il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha precedentemente annunciato l’arrivo di questa esclusiva vettura sportiva, destinata a colmare il vuoto lasciato dalla 8C Competizione 13 anni fa. Nonostante il teaser pubblicato da Alfa Romeo non riveli molti dettagli sulla vettura, si prevede che rappresenterà un importante momento di svolta per il marchio, probabilmente segnando la fine dell’era del motore a combustione per Alfa Romeo.

Imparato ha descritto il progetto come “un sogno che diventa realtà“, sottolineando l’ambizione del team dietro la realizzazione della supercar. Tuttavia, ha anche confermato che la vettura sarà una concept car e non è ancora certo se sarà effettivamente prodotta. Qualora ciò dovesse accadere, non sarebbe prima del 2025 e sarebbe in edizione limitata, con meno di 100 unità disponibili.