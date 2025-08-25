Alfa Romeo 33 Stradale: mostrata finalmente alla Monterey Car Week 2025

Il ritorno dell’Alfa Romeo 33 Stradale ha portato parecchi ricordi, un passato fatto di gloria e di adrenalina. Il progetto del modello rinnovato nasce dall’ispirazione della leggendaria Tipo 33 Stradale del 1967. I dettagli rievocano perfettamente la maestria delle carrozzerie italiane degli anni Sessanta, ma ovviamente come intuibile in chiave contemporanea. Realizzata interamente a mano presso la Carrozzeria Touring Superleggera, sarà prodotta in soli trentatré esemplari. Motore? Un V6 biturbo da 3 litri. La potenza raggiunge i 630 CV, con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. La velocità massima tocca i 333 km/h. Prestazioni Alfa Romeo che si intrecciano con un design scultoreo, capace di evocare emozioni.

Debutto in Nordamerica per l’iconica Alfa Romeo

Il debutto nordamericano dell’Alfa Romeo si è consumato in quattro luoghi iconici della Monterey Car Week 2025. La prima apparizione è avvenuta al Motorlux, evento inaugurale, accanto a Giulia, Stelvio e Tonale. La coupé ha immediatamente catturato gli sguardi, risvegliando un entusiasmo palpabile. Il secondo atto è stato quello della Hagerty House, con un dialogo tra Cristiano Fiorio, responsabile dei progetti speciali, e Glynn Bloomquist, collezionista statunitense già proprietario di un esemplare. L’accento è caduto sulla personalizzazione totale della nuova Alfa Romeo: materiali, colori, finiture. Ogni cliente partecipa direttamente alla definizione della propria vettura. Un approccio che ricorda la sapienza rinascimentale, dove l’opera d’arte nasceva dall’incontro tra artista e committente.

Il venerdì ha portato la 33 Stradale a The Quail, A Motorsports Gathering, tra modelli storici e supercar contemporanee. Le forme sinuose hanno risaltato come una scultura in movimento, espressione pura del linguaggio Alfa Romeo. Il gran finale è arrivato al circuito di Laguna Seca, nel cuore pulsante del rombo dei motori. La coupé è stata esposta nel paddock, circondata da auto storiche e creazioni moderne del marchio. Un contesto intriso di passione, in cui il passato dialogava con il presente sotto il cielo californiano. L’eco lasciato dall’Alfa Romeo 33 Stradale è stato potente, come solo questo modello sa fare.