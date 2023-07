Android Auto, sono arrivati gli aggiornamenti che aspettavate da tempo

L’aggiornamento più recente di Android Auto ha introdotto una serie di nuove funzionalità che hanno entusiasmato gli automobilisti. Questo sistema, creato da Google, permette di utilizzare le app dello smartphone in modo sicuro mentre si guida, grazie a un’interfaccia progettata per l’uso in auto. L’aggiornamento “Coolwalk” ha portato un rinnovamento dell’interfaccia, offrendo agli utenti un controllo più ampio sull’aspetto del software sul cruscotto dell’auto.

Android Auto: le nuove funzioni introdotte

Le funzioni principali di Android Auto includono la navigazione, il supporto alle telefonate, la riproduzione audio, la messaggistica e l’assistenza vocale. Queste funzioni costituiscono la maggior parte delle applicazioni di terze parti a cui è possibile accedere. L’uso di Android Auto è semplice: una volta collegato all’unità principale dell’auto, appaiono dei messaggi sullo schermo del telefono e dell’unità principale che indicano che la connessione è riuscita.

L’aggiornamento ha introdotto una serie di personalizzazioni, tra cui la possibilità di modificare il layout di Android Auto. L’interfaccia mostra tre widget: un pannello più grande per le mappe, un’area più piccola con i controlli di riproduzione multimediale e un pannello di collegamenti che visualizza le destinazioni recenti nell’applicazione di mappe preferita. Questi widget rappresentano le applicazioni utilizzate più di recente in ciascuna categoria e, se si desidera che uno di essi vada a schermo intero, è sufficiente toccarli.

L’aggiornamento ha anche introdotto la possibilità di scegliere quali app visualizzare su Android Auto. Le applicazioni visualizzate sono le stesse installate sul telefono, ma solo se supportano l’interfaccia dell’auto. Se si preferisce non vederle nell’interfaccia del cruscotto, è possibile nasconderle dal launcher delle app. Infine, si possono personalizzare le impostazioni di Android Auto, come le notifiche, l’avvio automatico quando si connette il telefono, la modalità giorno e notte per le mappe e lo sfondo.