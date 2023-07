Il modulo 4G per la 70mai 360 Dash Cam Omni è un accessorio indispensabile per chi desidera avere un controllo completo e in tempo reale del proprio veicolo. Il suo design circolare e lo slot per micro SD lo rendono compatto e facile da installare.

Compatibilità

Confezione

Nella confezione troviamo il modulo 4G, il cavo per connetterlo alla scatola dei fusibili, il cavo type-c che servirà a collegarlo alla dashcam e un piccolo manuale di utilizzo.

Design

Il modulo 4G ha come detto in precedenza un design circolare e da un lato esce il cavo di collegamento all’alimentazione dell’automobile con all’interno 3 cavetti di cui un negativo che va messo a massa di colore nero, un positivo che va messo al fusibile sotto-chiave e un giallo che va messo sul fusibile che eroga l’alimentazione anche a veicolo spento. Sul uno dei lati è presente il connettore type-c d’ingesso mentre sulla parte superiore c’è il led che indica il corretto funzionamento e “l’aggancio” alla rete 4G. Presente anche un tasto per gestire il modulo.

Montaggio

Il montaggio può essere fatto esclusivamente utilizzando la connessione diretta alla scatola dei fusibili quindi se avete già collegato la vostra 70mai 360 Dash Cam Omni con questa configurazione vi basterà scollegare i cavi e collegare quelli del modulo 4G.

Personalmente non ho riscontrato grosse difficoltà con il montaggio, infatti, mi è stato più che sufficiente scollegare i cavi vecchi e collegare quelli nuovi facendo ripassare tutti i fili lungo il perimetro della carrozzeria. Proprio per il collegamento vi invito a vedere la recensione della 70mai 360 Dash Cam Omni che abbiamo realizzato qualche mese fa. In basso vedete anche la foto del collegamento che ho fatto sulla mia Cupra Formentor.

Collegamento Sim

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo modulo è la sua compatibilità con tutte le SIM italiane compresa Tim, WindTre, Vodafone, Iliad e tutti gli operatori virtuali. Inoltre, se la SIM non dovesse funzionare correttamente, è possibile impostare l’APN manualmente, garantendo così la massima flessibilità.

Il modulo 4G è dotato di GPS, permettendo di localizzare l’automobile in qualsiasi momento. Questa funzione, unita alla possibilità di controllare in live ciò che avviene intorno al veicolo, rende il modulo un ottimo strumento per la sicurezza e il controllo del proprio veicolo.

Applicazione

L’applicazione utilizzata è la stessa della 70mai 360 Dash Cam Omni, ma una volta collegato il modulo 4G e aggiornato il firmware (obbligatorio), si avranno a disposizione funzionalità aggiuntive. Tra queste, il rilevamento di persone sospette e di collisioni, comunicati direttamente all’utente tramite notifiche push. Inoltre, è possibile controllare l’inquadratura della telecamera in orizzontale utilizzando gli appositi tasti presenti nell’app.

Per preservare la batteria del veicolo, il modulo 4G ha un limite di live streaming giornaliero.

Conclusioni

In conclusione, il modulo 4G per la 70mai 360 Dash Cam Omni è un accessorio che offre un valore aggiunto significativo, migliorando le funzionalità della dashcam e fornendo un livello di controllo e sicurezza superiore per il proprio veicolo. Potete acquistarlo sul sito ufficiale.

