Twitter ha recentemente preso una decisione che ha fatto molto discutere tutti gli utenti presenti sul suo social network così come tutto il resto del mondo, nei giorni scorsi Musk ha annunciato infatti che la visualizzazione dei tweet non sarà più illimitata, bensì sarà posto un limite che a detta di Musk serve per “affrontare i livelli estremi di data scraping e manipolazione del sistema“, è un limite “temporaneo“, così come lo è il blocco dei contenuti agli utenti non registrati annunciato pochissimi giorni fa.

In un clima quasi di ironia cosmica, il tweet di annuncio ha raggiunto un numero di lettori incredibile, oltre 536 milioni di visualizzazioni, al momento non ci è dato sapere per quanto a lungo sarà attiva questa limitazione, dipenderà dal tempo necessario all’azienda per risolvere il problema del data scraping.

Le nuove soglie

account verificati: lettura di 10.000 post al giorno

lettura di al giorno account non verificati: lettura di 1.000 post al giorno

lettura di al giorno account nuovi non verificati: lettura di 500 post al giorno

Inizialmente l’idea con valori pari a: 6000, 600 e 300, poi questi ultimi sono cresciuti a 8000, 800 e 400, per poi arrivare a quelli attuali.

Indubbiamente a tutta questa vicenda è connesso un altro elemento che ha fatto discutere in molti, la rimozione delle API gratuite, rimosse per evitare che soggetti esterni e bot sfruttino i dati di Twitter senza pagare, specie per addestrare i chatbot.

Decisione presa precedentemente anche da Reddit e che ha scatenato delle proteste decisamente rumorose da parte di tutti gli utenti registrati sul social che si sono visti privati di numerose possibilità.