TikTok si aggiorna con due novità, ecco cosa contengono

Siamo nell’era dei social, dove chiunque riesce a comunicare con gli altri mediante una foto, un video o un post pubblicato in rete. Proprio per questo motivo la sicurezza è fondamentale e ad occuparsene sono ormai tutti i colossi, tra i quali c’è anche TikTok.

A tal proposito è stato lanciato un nuovo aggiornamento da parte del social per il Family Pairing. Questo aspetto che esiste già da qualche anno, si arricchisce con uno strumento nuovo per i genitori e per i tutori, i quali potranno ridurre ogni possibilità per i minori di andare incontro a contenuti indesiderati. I ragazzi potranno vedere le parole chiave inserite dal loro adulto di riferimento per impostazione predefinita.

TikTok si aggiorna ancora e introduce un nuovo strumento per la sicurezza dei minori

Chiare le parole espresse dal celebre social all’interno di un comunicato:

“Le parole chiave aggiunte dagli adulti costituiranno un livello personalizzato che si aggiungono al nostro sistema di Content Levels, che già aiuta a impedire che i contenuti con temi più complessi, o che richiedono una maggiore maturità di giudizio, raggiungano un pubblico di età compresa tra 13 e 17 anni”.

Una novità e anche l’arrivo del Global Youth Council, utile per ascoltare le esperienze degli adolescenti. Come spiega TikTok, l’ascolto è fondamentale:

“L’ascolto ci aiuta a evitare di progettare soluzioni per la sicurezza degli adolescenti inefficaci o inadeguate per la community che intendono proteggere e ci rende un partner sempre più affidabile per gli adulti di riferimento dei ragazzi, in quanto possiamo rappresentarne meglio le esigenze di sicurezza e benessere.”