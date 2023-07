Per chi non conoscesse Rabona Mobile, da qualche anno si è rivelata una dei protagonisti del mercato delle offerte mobile. Con prezzi super accessibili è infatti una degna avversaria degli operatori telefonici più popolari. Tuttavia negli ultimi mesi ci sono state molte complicazioni. Dallo scorso marzo che i suoi clienti prima non hanno potuto accedere al bundle di SMS e nel mese successivo hanno visto scomparire la connessione Internet. Il colpo di Grazia? È avvenuto a giugno, con l’impossibilità di effettuare chiamate.

Cos’è successo a Rabona Mobile? Ci sono delle novità?

Rabona Mobile ha riferito pochi giorni fa che i problemi riscontrati in questi tempi sono causati dalla volontà di Plintron e Vodafone di recidere i loro contratti. Entrambi sono rispettivamente l’aggregatore dei servizi SIM e l’operatore alla quale Rabona si appoggia. Tuttavia, è giunta un’importante novità riguardante l’emissione del ricorso cautelare presentata al tribunale di Milano. In breve, il tribunale ha stabilito che tutti i clienti Rabona Mobile non possono perdere i loro servizi di connettività e di telefonia per ragioni che dipendono da altri fattori.

Il tribunale comunque non ha determinato specifiche responsabilità su chi, tra Rabona e Vodafone-Plintron, debba cambiare la sua posizione all’interno di quella che possiamo definire una vera e propria faida.

In poche parole non sappiamo ancora come si evolverà la situazione. Rabona Mobile dovrà trovare un altro fornitore di servizi di rete oppure Plintron e Vodafone dovranno rinunciare e non recidere più i loro contratti?

Se siete tra i clienti coinvolti, allora ora sarete impossibilitati nell’utilizzare il traffico dati telefonico delle vostre offerte, ci dispiace per il disagio. Speriamo per voi che presto ci sia una svolta a favore di Rabona Mobile, oppure vi consigliamo di cambiare operatore.