YouTube limita l’uso di Adblock, solo tre video per gli utenti non paganti

YouTube ha recentemente adottato una strategia audace per contrastare l'uso crescente degli ad blocker tra i suoi utenti. In un tentativo di far rispettare le sue politiche, la piattaforma ha iniziato a inviare un popup agli utenti non paganti, notificando loro il divieto di utilizzare i blocchi sulla piattaforma.