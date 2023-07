Una nuova offerta Vodafone vuole catturare l’attenzione dei tantissimi utenti che al giorno d’oggi sono alla ricerca della perfetta occasione per cambiare il proprio operatore telefonico, ancora meglio se in uscita da Iliad o da un’azienda virtuale.

I vincoli posti in essere alla suddetta promozione, premono infatti sulla necessità di rispettare determinati prerequisiti, quali sono ad esempio la provenienza da una delle suddette realtà, con portabilità obbligatoria da parte dell’utente finale stesso. Il costo iniziale da sostenere non è particolarmente elevato, in genere corrisponde a circa 20 euro, da versare una tantum e comprensivo anche della prima ricarica.

Vodafone, offerta da 200 giga al mese per poco tempo

Le migliori promozioni disponibili da Vodafone sono più che altro legate alla serie Vodafone Silver, composta sostanzialmente da due varianti, con prezzi che oscillano tra 7,99 e 9,99 euro al mese. Entrambi sono da versare direttamente con il credito residuo della SIM ricaricabile, non hanno scadenza (né sono esenti da rimodulazioni future), ed allo stesso tempo non presentano vincoli contrattuali.

Le due varianti sono accomunate dalla presenza di illimitati minuti e SMS che possono essere tranquillamente utilizzati per telefonare a chiunque, a cui si aggiungono rispettivamente 150 e 200 giga di traffico dati al mese. La navigazione, stando a quanto comunicato, è al massimo in 4G+, il 5G non è incluso, per ottenerlo sarà necessario versare un contributo aggiuntivo.

L’attivazione, infine, è possibile solamente nei negozi fisici, salvo indicazione differente da parte dell’operatore telefonico.