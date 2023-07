Come nei precedenti mesi, anche in questo mese di luglio Iliad non si fa cogliere impreparata dagli altri operatori e mette a disposizione di tutti gli utenti una serie di promozioni molto vantaggiose per costi e soglie di consumo.

Iliad, tre tariffe da non perdere per tutti gli abbonati

In linea con la sua recente tradizione, il provider francese garantisce agli abbonati una promozione in Limited Edition. Questa ricaricabile è la Flash 130. I clienti che decidono di sottoscrivere questa promozione dovranno pagare un costo mensile pari a 8,99 euro ogni trenta giorni con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e con 130 Giga per la navigazione di rete anche con le velocità del 5G.

Oltre a questa promozione, Iliad ha previsto anche delle ricaricabili segrete, da attivare direttamente attraverso il sito ufficiale. Ad esempio, sul portale online del gestore è ancora disponibile la tariffa Flash 150.

Con questa promozione, i clienti si troveranno a pagare 9,99 euro ogni trenta giorni e riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per la connessione di rete con le velocità propedeutiche del 5G.

In aggiunta, poi, Iliad assicura ai suoi abbonati anche la Giga 100. La ricaricabile in questione avrà un prezzo base ancora più basso, solo 7,99 euro ogni mese. Il pacchetto dei consumi prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti e 100 Giga per navigare in internet con 5G.