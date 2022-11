Iliad, che regalo: un servizio è totalmente gratis con la Giga 120

Anche i gestori che prima di quest’ultimo 2022 sono arrivati in Italia con l’obiettivo di battere tutti sul piano della telefonia mobile, sì sono pian piano adeguati. Le offerte non hanno più riguardato solo minuti e giga per navigare sul web, ma anche ciò che serve in ambiente domestico. Ci sono dunque offerte per la casa ma soprattutto offerte per gli smartphone, le quali vanno per la maggiore visto il numeroso insieme di gestori mobili che popolano il mercato italiano. Iliad è uno dei più interessanti secondo il pubblico, il cui 96% risulta soddisfatto dalle offerte. Oltre 10 milioni di persone se ne servono infatti ogni mese, utilizzando i contenuti ma soprattutto usufruendo di prezzi molto bassi.

Proprio per questo motivo sono state ideate tante nuove promozioni che formano la storia di Iliad in tutto e per tutto soprattutto se si parla della famiglia Giga.

Iliade: nella promozione da 120 giga è incluso gratis anche il 5G

Ora come ora chiunque volesse cambiare il suo provider, soprattutto se si tratta di un gestore virtuale, può appoggiarsi a Iliad e alle sue grandi caratteristiche. Ricordiamo comunque l’esistenza dell’offerta in fibra ottica che per i già clienti di Iliad con un’offerta attiva sul mobile da 9,99 € al mese, costa solo 19,99 € al mese per sempre. In caso contrario si arriverà ad un prezzo di 24,99 € al mese.

Una delle offerte compatibili in questione è quella da 120 giga che ogni mese permette un pagamento di soli 9,99 € per sempre. Al suo interno ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 120 GB in 5G gratis.