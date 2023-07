Fastweb, l'operatore regala 100 Giga e il fortunato potresti essere proprio tu

Fastweb, uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia, ha deciso di premiare alcuni dei suoi clienti con un’offerta speciale. Questa mossa, che è stata comunicata attraverso SMS ed email, prevede un incremento di 100 Giga al mese nel pacchetto dati dei clienti selezionati, senza alcun costo aggiuntivo. Questa generosa promo è stata definita come una “rimodulazione positiva” dell’operatore.

Fastweb: chi è il fortunato?

Il messaggio inviato ai clienti fortunati includeva un link dedicato, accessibile solo attraverso l’area clienti MyFastweb, dove erano disponibili tutti i dettagli dell’offerta. Questi clienti avranno quindi un incremento di 100 Giga al mese a partire dal prossimo rinnovo del loro contratto Fastweb Mobile, senza alcun aumento del costo mensile.

Secondo le informazioni raccolte, il messaggio è stato inviato, ad esempio, a clienti che avevano già un’offerta Fastweb Mobile da 100 Giga a 7,95 euro al mese. Questi avranno quindi un totale di 200 Giga di traffico dati al mese, mantenendo lo stesso costo mensile. Se un cliente non ha ricevuto la comunicazione, può verificare se è tra i fortunati accedendo all’area clienti.

Fastweb, che è il quinto operatore di rete mobile in Italia, si appoggia alle reti TIM (per il 2G e il 4G) e WINDTRE (per il 5G e le altre tecnologie precedenti, quindi 4G, 3G e 2G). Da ottobre 2022, tutte le nuove SIM Fastweb vengono attivate direttamente sulla rete WINDTRE, permettendo di usufruire immediatamente della rete 5G fino a 1,6 Gbps. Le SIM Fastweb precedenti venivano attivate prima sulla rete TIM fino al 4G e poi, se utilizzate con smartphone 5G, venivano migrate alla rete WINDTRE.