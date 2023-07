I prezzi scontati del 90% da parte di Expert rappresentano sin da subito l’occasione ideale per riuscire ad accedere a prodotti dalla qualità assoluta, tutti disponibili a cifre decisamente inferiori alle più rosee aspettative. In questo modo gli utenti sono sicuri di avere la piena possibilità di godere di un risparmio di livello superiore.

Gli acquisti, a prescindere da quanto appena indicato, possono tranquillamente essere completati da tutti nei negozi fisici, con l’estensione diretta al sito ufficiale, sul quale si trovano esattamente gli stessi prezzi, ma con la necessità, in genere almeno, di pagare anche le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert, offerte e prezzi sempre più interessanti

Le occasioni disponibili da Expert lasciano davvero a bocca aperta gli utenti, pronti a risparmiare al massimo anche sull’acquisto di veri e propri smartphone top di gamma. Tra i modelli da non perdere di vista possiamo chiaramente annoverare il Samsung Galaxy S23, un best buy assoluto in questo 2023, impreziosito dalla presenza del rimborso offerto direttamente da Samsung, ed acquistabile a 749 euro.

Riducendo l’ordine di spesa, e rientrando al di sotto dei 400 euro, spiccano innumerevoli modelli da non perdere, come Oppo A96, Oppo Find x5 Lite, Realme 10, Honor X8, Motorola E13, Honor X7 ed altri ancora. Tutti questi prodotti sono commercializzati alle solite condizioni di vendita, che prevedono la garanzia di 2 anni ed anche la variante no brand, il volantino è visibile qui.