Quante volte si ha bisogno di effettuare una chiamata o ne si aspetta una importante ma non c’è copertura di rete? TIM Voce Wifi risolve questo problema, permettendo di fare o ricevere telefonate grazie al wifi sia a casa che in ufficio. TIM Voce WiFi è gratuita e non richiede attivazione, inoltre è disponibile per la maggior parte dei cellulari di ultima generazione ed è possibile applicarla se si ha già un qualsiasi piano tariffario TIM.

Come funziona TIM Voce WiFi? Perché è conveniente?

Questo nuovo servizio sfrutta il WiFi Calling: una tecnologia che trasferisce le telefonate sulla rete wireless, permettendo dunque di avere copertura in qualsiasi luogo che abbia wifi. Inoltre, nel caso in cui vi fosse sia rete mobile che TIM Voce Wifi il vostro dispositivo si connetterà automaticamente alla rete ottimale garantendo così una migliore qualità di chiamata.

Altri paesi europei già offrono servizi simili a TIM Voce WiFi, quindi noi arriviamo in leggero ritardo. Il principale vantaggio è che non vi è bisogno di scaricare ulteriori app per usare TIM Voce (come telegram o Whatsapp), ma basta collegarsi alla rete WiFi alla quale si è registrati. Il costo delle telefonate non cambia, è lo stesso del proprio piano tariffario mobile, non ci sono dei costi aggiuntivi e si attiva automaticamente.

Questo tipo di tecnologia ha sicuramente un alto potenziale se sviluppato in larga scala e magari applicato ai luoghi pubblici, permetterebbe davvero una copertura e anche una sicurezza costante per tutti gli utenti. Forse in futuro vedremo questa idea divenire realtà, chissà, lo scopriremo.