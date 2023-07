Importanti novità promozionali per la Fibra Ottica sono disponibili in questo periodo da parte di Aruba, Iliad e Virgin.

Partiamo dalla nota azienda britannica Virgin: Virgin Fibra ha una nuova offerta, disponibile però solo in tecnologia FTTH e tramite canali digitali. Qual è dunque la sua offerta? Virgin Fibra prevede un costo iniziale conveniente, inferiore ai 25 euro mensili per 18 mesi. Ma quando scade l’offerta? Il 31 agosto 2023, salvo estensioni della promozione.

Aruba Fibra, invece, conosce i suoi competitor e propone ai suoi possibili clienti un’offerta ad un costo estremamente allettante: 22,47 euro al mese per 2 anni. Inoltre, se siete appassionati di giochi online è la Fibra che fa per voi grazie ad una velocità massima di 2,5 gbps. Aruba non ha alcun costo di attivazione e nel caso si desideri sospendere il servizio si dovrà pagare solo una “penale” di 20 euro. Nel caso in cui invece dobbiate interrompere il servizio di fibra solo per un breve periodo, potete approfittare della funzione Stop&Go di Aruba, che lo sospenderà senza alcun costo aggiuntivo.

Cosa offre Iliad Fibra di diverso?

A fine estate, Iliad dovrebbe esordire con una gamma Business del tutto nuova, anche nella fibra. Al momento Iliad Business è limitata all’offerta per la rete mobile, mentre con questa novità si dovrebbero avere anche le prime offerte per la rete fissa-mobile per le partite iva. Inoltre, dopo ormai anni, ci saranno novità anche riguardanti l’app: Iliad avrà ufficialmente un’app per la gestione dell’abbonamento. Ma le novità non finiscono qui: a breve anche i negozi potranno vendere le sim e attivare abbonamenti per Iliad.

Quale offerta scegliereste? Di certo ci sono diversi fattori da valutare e la scelta verrà dettata dalle vostre esigenze, ma prima di qualsiasi contratto vi diamo un piccolo consiglio: effettuate sempre una verifica della copertura.