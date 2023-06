Fibra Ottica, la guida per controllarne la copertura

Verificare la copertura della fibra ottica nella propria zona è un passo fondamentale prima di sottoscrivere un contratto con un operatore. In Italia, questa è in continua espansione, ma ci sono ancora aree, soprattutto rurali, dove la connessione ad alta velocità non è disponibile.

Fibra Ottica: come comportarsi?

Per verificare la copertura della fibra, è possibile visitare i siti web dei vari operatori e utilizzare i loro strumenti di verifica. Questi strumenti richiedono di inserire l’indirizzo dell’abitazione e forniscono informazioni sulla disponibilità della fibra in quella zona.

Gli operatori principali in Italia, come TIM, Vodafone, Fastweb, WindTre, Iliad, Sky e Aruba, offrono tutti strumenti di verifica della copertura. Inoltre, è possibile verificare la copertura della fibra di Open Fiber, una società che fornisce infrastrutture a banda larga a molti operatori.

È importante notare che ci sono diverse tipologie di fibra, ognuna con velocità di connessione diverse. Le connessioni FTTH (Fiber to the Home) offrono le velocità più elevate, mentre le connessioni FTTC (Fiber to the Cabinet) e FTTB (Fiber to the Building) offrono velocità inferiori. Infine, le connessioni FWA (Fixed Wireless Access) combinano la fibra ottica con le frequenze radio, offrendo una soluzione per le aree rurali.

Prima di sottoscrivere un contratto, è consigliabile confrontare le offerte di diversi operatori e considerare non solo la velocità di connessione, ma anche il costo del servizio, la qualità del servizio clienti e le eventuali offerte promozionali. Ricorda che la velocità e la qualità della connessione possono variare a seconda della tipologia di fibra disponibile. Le connessioni FTTH offrono le velocità più elevate, mentre le connessioni FTTC, FTTB e FWA offrono velocità inferiori.