La piattaforma Amazon sta proponendo un prodotto perfetto per l’estate che è arrivata. Si tratta di un Power Bank solare da 27.000 mAh, che non necessita di essere attaccato alla corrente per caricarsi.

Come ben saprete i power bank servono a ricaricare dispositivi senza batteria, come smartphone, tablet, sigarette elettriche e molto altro. Scopriamo insieme questo solare su Amazon.

Power Bank solare ad un prezzo interessante su Amazon

Questo Power bank Solare dispone di 4 pannelli solari in silicio monocristallino ad alta efficienza, superficie ricoperta da una pellicola traslucida prodotta in Giappone, la trasmittanza della luce raggiunge il 95%, lunga durata, alto tasso di conversione. Il pannello pieghevole è da 7W, 1200 mAh all’ora, in una giornata di sole, 1 ora di carica solare può funzionare 2 ore per la torcia.

Per ricaricarsi bastano 5 ore, USB C supporta l’uscita PD 20W, ricarica lo smartphone 14 da 0% a 50% in 30 min, USB-A supporta un’uscita di 22.5W, ricarica il 50% per Huawei Mate 40 entro 30 min. Caricatore portatile installato con 3 perle LED di tipo expedition, 6W 680 Lumen, con coppe luminose ottiche, illuminare 100M (350 FT) di distanza.

27000 mAh, una batteria di grande capacità, 10 protezioni PCBA, dopo una rigorosa ispezione di qualità a 8 livelli, più stabile. Il pacchetto include 1x Power bank solare, 1x Type-C cavo, 1x Manuale d’uso, 1x Cordino. Il tutto a 57.99 euro seguendo questo link.