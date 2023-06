Ritorna il consueto appuntamento di Sony per i suoi videogiocatori più accaniti. Il noto colosso giapponese Sony, infatti, ha da poco annunciato i videogiochi che saranno disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati a PlayStation Plus per il mese di luglio 2023. Si tratta di titoli piuttosto interessanti e che renderanno felici gli utenti.

PlayStation Plus, Sony annuncia ufficialmente I videogiochi di luglio

Anche per il mese di luglio 2023 sono in arrivo diversi titoli gratuiti per tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus. Ogni mese il colosso giapponese rende infatti disponibili diversi videogiochi per allietare tutti i suoi abbonati. Nel corso delle ultime ore l’azienda ha dunque annunciato i nuovi arrivi.

Per il mese di luglio è dunque previsto l’arrivo di tre titoli. Il primo di questi il videogioco Call of Duty: Black Ops Cold War (annunciato durante l’anno 2020) e sarà disponibile al download sia per la precedente console PlayStation 4 sia per la console di ultima generazione PlayStation 5.

Il secondo titolo incluso a luglio per gli abbonati a PlayStation Plus è Alan Wake Remastered e anche questo sarà incluso per il download sia su PS4 sia su PS5. Ultimo titolo che sarà disponibile al download per gli abbonati è poi Ending Extinction is Forever e anche quest’ultimo sarà disponibile su PS4 e su PS5.

Ricordiamo che tutti e tre i videogiochi saranno disponibili al download per gli utenti a partire dalla giornata del 4 luglio 2023. Entro questa data gli utenti potranno inoltre riscattare i titoli annunciati a giugno 2023, ovvero NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 e Trek to Yomi.