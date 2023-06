Una novità importante per tutti i fan di Alan Wake: sembra infatti che sia stata rivelata finalmente la data di uscita ufficiale del secondo capitolo della serie.

La data è stata resa ufficiale dallo sviluppatore stesso, fissando il 17 ottobre come day-one, ma c’è un problema.

Secondo quanto riferito dalla stessa società infatti, non sarà possibile acquistare una copia fisica del gioco. Remedy Entertainment ha voluto spiegare questa scelta ai suoi fan giustificandosi in questo modo: pensa che molti giocatori cerchino al giorno d’oggi solo giochi in digitale per risparmiare.

Gran parte è vero, se consideriamo che la maggior parte dei possessori di una PS5 ha scelto la versione Digital sia per risparmiare sull’acquisto della console sia perchè si affidano completamente alle versioni digitali dei giochi (essendo questa versione sprovvista di lettore CD).

Addio versione CD per adesso

Anche se diventa una brutta notizia per i collezionisti che hanno intenzione di conservare il gioco o rivenderlo una volta completato. Il mercato dei giochi usati infatti è ancora molto attivo, soprattutto per quanto riguarda i giochi PS4 e XBOX.

Per questo motivo, non ci sono piani in corso per il rilascio di una versione di Alan Wake 2 su disco in questo momento. Ricordiamo che il gioco uscirà sulle seguenti console: PS5, Xbox X/S e PC utilizzando il launcher di Epic Games.

Per quanto riguarda i pre-order, non sappiamo se la piattaforma di Epic consentirà l’acquisto su PC e Console proponendo bundle esclusivi, bisognerà aspettare ancora qualche mese per capire le intenzioni dello sviluppatore a riguardo.