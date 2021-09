Microsoft e Remedy Entertainment hanno rilasciato un nuovo trailer del prossimo Alan Wake Remastered.

Il trailer mostra un confronto tra la nuova grafica in esecuzione su Xbox Series X con il gioco originale in esecuzione su Xbox 360.

Quindi cosa c’è di nuovo in Alan Wake Remastered? Per cominciare, il gioco gira in 4K a 60 fps su Xbox Series X e in 1080p a 60 fps su Series S.

Sono stati aggiunti inoltre filmati rielaborati con animazioni facciali migliorate e sincronizzazione labiale, ambienti più ricchi e modelli di personaggi aggiornati con nuove skin e hair shader. Sono stati apportati miglioramenti anche ai materiali e alle trame in generale, oltre a anti-aliasing, ombre, simulazione del vento.

Essendo un gioco incentrato sulla trama, il cast di Alan Wake Remastered conta oltre 30 personaggi ed una parte enorme dell’esperienza complessiva è stata sicuramente quella di conoscere pian piano il retroscena di ognuno.

Data di uscita e novita’ importanti sulla qualita’ delle texture

Un team completo di artisti dei personaggi è tornato ai materiali di riferimento originali per aiutare a rendere i personaggi più simili agli attori su cui si basavano.

A parte i modelli dei personaggi, i team di animazione hanno trasformato il gioco apportando aggiornamenti significativi alle animazioni facciali, ai movimenti di base del gameplay e altro ancora. Ciò ha comportato la creazione di nuovi rig per i volti dei personaggi, motion capture completamente nuove per i dialoghi e la creazione di oltre 600 pose aggiuntive per dare maggiore espressione alle performance.

Inoltre, e’ stato assunto un team cinematografico dedicato che aggiornava ogni singola scena del gioco (per oltre un’ora di filmati in totale), integrando tutto, dalle nuove acquisizioni di movimento menzionate in precedenza, agli effetti di post-produzione più avanzati.

Il team del reparto grafico ha lavorato a stretto contatto con i programmatori per aggiornare il terreno stesso, aggiungendo maggiore complessità e fedeltà a diversi materiali, dallo sporco alle rocce, fino alle montagne, e materiali più urbani come cemento e asfalto. Un team di artisti si è quindi messo al lavoro aggiungendo ulteriori dettagli a edifici, veicoli e altri oggetti per assicurarsi che Bright Falls fosse ancora piu’ avvincente.

Alan Wake Remastered uscirà il 5 ottobre per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.