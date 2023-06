WindTre aggiorna il suo listino offerte in occasione dell’estate. Le tariffe diventano ancora più convenienti e vantaggiose per i nuovi clienti.

Gli under 14, gli under 30 e gli over 70 che decideranno di acquistare una nuova SIM dovranno però rinunciare alle precedenti offerte e optare per la nuova WindTre Super 5G con Easy Pay.

WindTre lancia una nuova offerta per gli under 14, under 30 e gli over 70!

La nuova offerta WindTre Super 5G con Easy Pay è dedicata a tutti i clienti under 14, under 30 e over 70 che decidono di passare a WindTre.

L’offerta prevede una spesa di soli 9,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

I nuovi clienti under 14 dovranno sostenere un costo di attivazione di 9,99 euro, da sommare alla spesa iniziale di 10,00 euro prevista per la nuova SIM. Il costo di rinnovo in questo caso include anche l’app WindTre Family Protect. Andando incontro a una spesa extra di 1,99 euro al mese, inoltre, ricevono anche l’app WindTre GoPlay.

I clienti under 30 e over 70 non dovranno affrontare alcuna spesa di attivazione e hanno la possibilità di scegliere se richiedere la nuova SIM in negozio o tramite il sito ufficiale del gestore.

L’offerta prevede l’addebito automatico del costo di rinnovo su carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti possono optare anche per il saldo tramite credito residuo ma in questo caso sarà ridotta la quantità di Giga di traffico dati prevista mensilmente.