Hyundai, per festeggiare l’ormai imminente lancio della nuova Kona, ha inaugurato oggi a Milano l’installazione KONA Unlimited Box, realizzata dal duo Van Arton con l’obiettivo ultimo di accompagnare i visitatori alla scoperta del modello che presto vedremo circolare nelle strade italiane.

La visione dell’opera multisensoriale sarà aperta al pubblico dal 6 al 16 luglio, presso la piazza Gae Aulenti in Portanuova, appunto a Milano, al suo interno troverete uno spazio immersivo con il quale viene raccontata, tramite l’installazione di ledwall e di animazioni interattive, la storia del brand, offrendo altresì un’esperienza immersiva e completa a 360 gradi. Per rendere il tutto ancora più completo ed attrattivo per il pubblico, sempre nella medesima location verrà allestita la Terrazza Hub, una sorta di lounge estiva dove rilassarsi ascoltando la musica del DJ Set.

Hyundai, la nuova Kona sta per arrivare

La seconda generazione di Hyundai Kona ha dimensioni maggiorate, senza andare ad intaccare il design che l’ha resa famosa negli anni, integrando al proprio interno nuove tecnologie e funzionalità, per mantenere elevato lo standard di sicurezza, e rendere l’esperienza di guida sempre più moderna e confortevole.

La gamma comprende tutte le motorizzazioni, dalle full-hybrid, passando anche per le mild-hybrid, la benzina e la 100% elettrica, con la progettazione basata proprio a partire da quest’ultima, una scelta che va diametralmente controcorrente rispetto a quanto siamo abituati a vedere. Tutti gli utenti interessati alla vettura, devono infine sapere che i due weekend di Luglio sarà possibile provarla con test drive organizzati direttamente dai professionisti di Hyundai. I dettagli sono raccolti sulla pagina dedicata.