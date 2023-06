Windtre, questa estate tra la crema solare e gli occhiali da sole ci sarà una promo pazzesca

L’estate 2023 segna l’arrivo di diverse novità per WINDTRE, con l’introduzione di nuove promo per la rete fissa e mobile. Tra queste, spiccano le nuove offerte solo dati Summer Card Start e Full 5G, pensate per chi necessita di un’ampia quantità di dati per navigare in mobilità mentre si è in vacanza.

WindTre: l’elenco delle promo in arrivo

La Summer Card Start 5G offre 50 Giga al mese in 5G per i primi tre mesi a un costo una tantum di 19,99 euro. Dopo i primi tre mesi, l’offerta si rinnova automaticamente al costo di 14,99 euro al mese. Al contrario, la Summer Card Full 5G offre 100 Giga al mese in 5G per i primi tre mesi a un costo una tantum di 24,99 euro. Anche in questo caso, dopo i primi tre mesi, l’offerta si rinnova automaticamente al costo di 19,99 euro al mese.

Le offerte sono attivabili fino al 14 luglio 2023 e sono disponibili solo con addebito su credito residuo con rinnovo automatico. Non è previsto alcun costo di attivazione e le offerte sono compatibili con l’acquisto di dispositivi in promo cash.

Per i clienti stranieri, WINDTRE ha rinnovato il portafoglio di offerte Call Your Country. Le offerte WINDTRE Call Your Country Super e le Call Your Country Special per Romania, Bangladesh e Ucraina saranno disponibili con la Promo Summer, che aumenta il bundle di Giga incluso ogni mese. Inoltre, sarà disponibile la nuova WINDTRE Call Your Country SmartPack 5G, che include minuti illimitati nazionali, 300 minuti verso 53 paesi esteri e 120 Giga di traffico dati valido fino in 5G, il tutto a 10,99 euro al mese solo con metodo di pagamento automatico Easy Pay.

È importante ricordare che, a partire da gennaio 2024, WINDTRE potrà aumentare i prezzi ai clienti in caso di aumento dell’indice dei costi al consumo di ISTAT.