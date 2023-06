Smartphone e telefoni del passato, la lista di quelli che valgono tantissimo

Rovistare tra le vecchie cose conservate magari in un cassetto potrebbe risultare oggi più che proficuo. Infatti il passato può ritornare ciclicamente, riproponendo alcuni oggetti che un tempo risultavano esclusivi e fuori dal comune. Quando si tratta di smartphone e telefoni, soprattutto nel caso di alcuni dispositivi, ciò che si può ricavare può essere di grande rilievo. Effettivamente sono tanti i device che nel passato hanno reso grande la categoria e che oggi potrebbero continuare a rendergli giustizia.

Bisogna infatti sapere che i telefoni di qualche anno fa oggi potrebbero valere davvero tanto. Si tratta di vere e proprie rarità, le quali sono obiettivo principale dei collezionisti. Ovviamente bisogna tenerli in ottimo stato per far sì che possano valere effettivamente qualcosa, ma a quanto pare non sembra difficile. Sono diverse le persone che hanno conservato ad esempio il proprio Nokia 3310 nelle migliori condizioni. Quello che è stato uno dei primi telefoni simbolo degli anni 2000 è diventato una vera e propria celebrità e oggi potrebbe valere non meno di 400 €.

Non so Nokia 3310, ecco i telefoni del passato che possono valere una cifra enorme

Un altro smartphone molto famoso che risale al 1996 potrebbe oggi valere tra i 200 e i 300 €. Si tratta del modello a conchiglia di Motorola, ovvero dello StarTac.

Da non tralasciare anche un altro dispositivo di Nokia, ovvero il Communicator. Il primo telefono con tastiera fisica, se tenuto in ottimo stato, oggi potrebbe valere più di 1000 €.

Uno di quelli più attuali è sicuramente il primo iPhone, il quale tenuto all’interno della sua scatola originale oggi potrebbe arrivare a valere 4000 €. Attenzione però: dovrà essere mai aperto.