Sony si accorda con Qualcomm, continuerà a produrre smartphone

Coloro che credevano che Sony fosse pronta ad uscire dal mercato di produzione degli smartphone in Italia, si sbagliavano di grosso. Infatti è stato tutto scongiurato proprio ultimamente, con l’azienda che resterà nel mercato italiano della telefonia ancora per molto tempo.

Il tutto sarebbe stato confermato da un comunicato stampa da parte di Qualcomm, azienda con la quale Sony avrebbe stretto un accordo pluriennale. Questo sarà utile per l’utilizzo della sua piattaforma Snapdragon all’interno degli smartphone di prossima produzione. In realtà tutto questo sembra un’ovvietà dal momento che quasi sempre Sony si è servita dei chip dell’azienda per la realizzazione dei suoi dispositivi.

Sony: è accordo con Qualcomm, l’azienda non molla i mercato smartphone

Sono tanti coloro che continuano a pensare che Sony stia per fare una brutta fine per quanto riguarda il mercato degli smartphone, soprattutto viste le scelte da parte degli utenti. Come accaduto per altre aziende, sembrava essere arrivato il capolinea ma a quanto pare l’azienda giapponese è ancora in grado di fare la sua parte.

Tornando all’annuncio dell’accordo con Qualcomm, Sony utilizzerà i processori dell’azienda solo di esclusivamente per la produzione dei suoi top di gamma.

Queste sono le parole rilasciate dopo l’annuncio ufficiale da O.H. Kwon, Senior Vice President di Qualcomm CDMA Technologies: “Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership di lunga data con Sony per portare la prossima generazione di tecnologie mobile premium ai consumatori. Questa collaborazione è un’opportunità elettrizzante per garantire esperienze innovative agli utenti e per andare incontro alla loro domanda globale di innovazione”.