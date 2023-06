ONYX International, pioniere nella fabbricazione di apparecchiature elettroniche per la lettura di eBook, svela oggi il suo tablet E Ink a colori più maneggevole, il BOOX Tab Mini C, dotato di un display Kaleido 3 da 7,8” e una batteria di lunga durata. Il Tab Mini C fa la sua comparsa dopo i numerosi elogi ricevuti dai modelli Tab Ultra e Tab Ultra C, che hanno conquistato gli amanti dei dispositivi E Ink fin dalla loro prima apparizione sul mercato, e incorpora le stesse tecnologie della serie Tab in una dimensione più ridotta.

Kaleido 3 con fluidità senza precedenti Il display a colori E Ink Kaleido 3 del BOOX Tab Mini C rappresenta l’apice attuale degli schermi ePaper a colori; è in grado di offrire una risoluzione di 300ppi per testi e immagini in bianco e nero, mentre per i colori abbiamo un incremento del 50% rispetto alla tecnologia antecedente, che eleva la risoluzione a 150ppi, con la capacità di visualizzare una gamma di 4096 colori.

Come per il Tab Ultra C, abbiamo anche la tecnologia BOOX Super Refresh che, grazie al processore Qualcomm octa-core e alla GPU dedicata, assicura un’esperienza fluida e ottimizzata. Possiamo scegliere tra quattro modalità di refresh progettate e ottimizzate per diverse attività, come la lettura, la scrittura e l’utilizzo di applicazioni sullo schermo a colori ePaper.

Design, Prestazioni e Funzionalità: Scopri il BOOX Tab Mini C

Design Industriale Ergonomico Il BOOX Tab Mini C vanta un corpo in metallo elegante con una colorazione delicata e un profilo curvo e liscio. Il design non solo lo rende piacevole alla vista, ma permette anche una presa ergonomica per letture estese senza affaticare le mani. Le dimensioni ridotte e il peso leggero rendono il Tab Mini C un compagno di viaggio ideale: che siate su un autobus, in metropolitana, in aereo o in partenza per la prossima avventura, potrete sempre leggere un buon libro o disegnare con facilità.

Esperienza d’uso Il Tab Mini C offre prestazioni sorprendenti, paragonabili a quelle dei tablet tradizionali quando si tratta di utilizzare applicazioni di terze parti, grazie ai suoi 4GB di RAM e ai 64GB di memoria interna. Progettato per migliorare l’esperienza di lettura di romanzi con immagini a colori, fumetti, pagine web e altri contenuti, è dotato di una grande batteria da 5.000mAh, luci anteriori con regolazione della temperatura, accelerometro per orientare automaticamente lo schermo, e supporto per vari formati di libri.

BOOX Tab Mini C: Un Nuovo Standard per i Tablet ePaper a Colori

Oltre ad essere un eReader a colori, il Tab Mini C funge anche da pratica tavoletta per annotare idee, immaginazione e scoperte casuali della vita. Con 16 colori a disposizione, è possibile creare bellissimi disegni, organizzare i pensieri e caricarli nel cloud. Inoltre, l’app integrata Calendar Memo permette di scrivere liste di cose da fare, promemoria e programmi che possono essere consultati in qualsiasi momento senza la necessità di riavviare il dispositivo.

Con un firmware costantemente aggiornato e il sistema operativo Android 11, il BOOX Tab Mini C funziona perfettamente con un’ampia varietà di applicazioni. Possiamo installare e aprire facilmente qualsiasi app, che si tratti di Kindle, Kobo, Google Play Books o qualsiasi altra app di lettura, ma anche applicazioni per la produttività o per il divertimento.

Disponibilità e prezzo Il BOOX Tab Mini C è disponibile da oggi sullo store ufficiale euroshop.boox.com e su Amazon al prezzo di listino di €499 con la penna Pen Plus inclusa. Solo sullo store ufficiale BOOX è disponibile un pacchetto esclusivo con custodia magnetica gratuita.