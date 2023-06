Unieuro è pronta a far letteralmente sognare i consumatori con il lancio di una campagna promozionale davvero unica, una soluzione perfetta sotto molteplici punti di vista, che vuole far accorrere più utenti possibili in negozio per completare l’acquisto dei prodotti desiderati.

Il risparmio è di casa da Unieuro, spendere poco è assolutamente possibile, con i tantissimi prodotti in promozione, ricordando comunque che gli ordini possono tranquillamente essere completati anche online sul sito ufficiale, tramite il quale gli utenti avranno la merce a domicilio a costo completamente azzerato (nel caso in cui l’ordine fosse superiore ai 49 euro).

Unieuro, offerte e grandi sconti per tutti i gusti

Altri dieci giorni di sconti incredibili vi attendono da Unieuro con il bellissimo Hypnotic Black Friday, la campagna promozionale che propone i prezzi più bassi del momento, mettendo a disposizione degli utenti i prodotti migliori. Osservando come al solito la telefonia mobile, scopriamo la presenza di un top di gamma da non perdere di vista, stiamo parlando del bellissimo Samsung Galaxy S23+, che può oggi essere acquistato con un esborso di 999 euro (ricordatevi che si aggiunge anche il rimborso Samsung).

Rientrando invece nella fascia media, sono disponibili tantissimi prezzi bassi, come Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Redmi 12C, Realme C33, Realme 10, Galaxy A14, Galaxy A53, Galaxy A34, Honor 90 Lite, Oppo A16s e similari. Per godere di una visione d’insieme vi potete collegare al sito ufficiale di Unieuro, o aprire le pagine sottostanti.