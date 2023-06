Il Galaxy Unpacked di quest’anno si terrà il 26 luglio e in questa occasione Samsung permetterà al mondo di conoscere dal vivo i Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, oltre ai nuovi smartwatch e tablet.

Le aspettative sui pieghevoli in arrivo non sono altissime, soprattutto per quanto riguarda il Galaxy Z Fold 5. Samsung potrebbe non avere intenzione di rinnovarne le caratteristiche in modo particolare e, a tal proposito, il noto leaker Ice Universe ha addirittura consigliato di attendere l’arrivo del Samsung Galaxy Z Fold 6.

Samsung Galaxy Z Fold 6 sarà la vera arma contro Google?

Il Galaxy Z Fold 6 potrebbe rappresentare la vera e propria arma di Samsung contro il nuovo arrivato nel settore dei pieghevoli. Quest’anno il colosso non apporterà particolari modifiche al suo pieghevole ma il prossimo anno potrebbero essere introdotte novità anche a livello estetico.

Stanno iniziando a trapelare voci secondo le quali, il Galaxy Z Fold 6 avrà un nuovo display ancora più grande. Revegnus, noto anche come Tech_Reve, è l’insider che ha reso note le informazioni sul pieghevole tramite un tweet, il quale sostiene che Samsung procederà con l‘aggiornamento del display esterno del suo pieghevole rendendolo più largo. La stessa fonte ritiene che non vi saranno cambiamenti nel comparto fotografico e che, anche il prossimo anno, Samsung potrebbe far ricorso al sensore da 50 megapixel.

Parlare del Galaxy Z Fold 6 ancor prima del debutto del Galaxy Z Fold 5 potrebbe apparire azzardato e infatti consigliamo di prendere con le pinze quanto affermato dai leaker e attendere l’emergere di ulteriori notizie.