realme 11 Pro+ 5G in offerta, su Amazon costa già 50 euro in meno

L’offerta più importante di Amazon lanciata oggi riguarda un dispositivo. Si tratta ovviamente di realme, azienda che vede oggi su Amazon il suo nuovo device 11 Pro+ 5G in offerta con un grande sconto.

Amazon nostri oggi a 50 € in meno il nuovo realme 11 Pro+ 5G

Tra le caratteristiche tecniche di quello che forse oggi è uno degli smartphone migliori nella sua fascia di prezzo, ci sono degli elementi davvero interessanti. Innanzitutto si tratta di un dispositivo dotato di display curvo da 120 Hz di refresh rate. Monta un pannello AMOLED, il quale è in grado di offrire anche il supporto all’HDR10+. La luminosità di picco è in grado di arrivare a 950 nits.

L’autonomia è garantita visto che la batteria al suo interno è da 5000 mAh in grado di ricaricarsi con il processo di ricarica SuperVOOC a 100W. In più la memoria interna è da 512 giga, mentre la fotocamera, che presenta tre sensori, offre 200 megapixel di picco. Oggi in offerta c’è la versione in colorazione Astral Black, ovviamente in esclusiva italiana.

Il vero punto a favore è il prezzo di vendita, il quale pochi giorni fa ha ufficializzato lo smartphone a 519,99 €. Oggi su Amazon costa il 10% in meno con un prezzo finale di 469,99 €. per acquistarlo adesso dovete solo aggiungerlo al carrello, beneficiando anche di due anni di garanzia. Inoltre, acquistandolo ora, potrete riceverlo già da domani direttamente a casa vostra. Vi conviene fare presto prima che l’offerta scada.