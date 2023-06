Netflix, Reddit ha trovato una soluzione alla limitazione della condivisione account

La recente decisione di Netflix di limitare la condivisione degli account ai soli membri del nucleo familiare ha generato preoccupazione tra gli utenti del servizio di streaming. Questa mossa, sebbene comprensibile dal punto di vista dell’azienda, potrebbe portare a una significativa perdita di utenti. Tuttavia, su alcuni siti esteri e su Reddit, sta emergendo un’idea che potrebbe permettere a molti utenti di aggirare questa restrizione. Il metodo riguarda la funzionalità Meshnet, integrata in servizi come NordVPN, che potrebbe potenzialmente bypassare il blocco imposto.

Netflix: come funziona Meshnet?

Con questa nuova strategia, Netflix introduce un sistema basato sull’indirizzo IP dell’utente. Solo chi lo possiede può accedere al servizio, il che significa che i dispositivi dovrebbero essere fisicamente nello stesso luogo per condividere il medesimo indirizzo IP. Meshnet, una funzionalità integrata in NordVPN, permette di condividere l’indirizzo IP di un amico. Ciò significa che, nonostante la recente restrizione, potrebbe essere possibile continuare a condividere il proprio account con gli amici senza incorrere in blocchi.

Meshnet è una funzionalità potenzialmente utile per diversi scopi. Permette di giocare con gli amici in locale, anche se si trovano molto lontano, offre l’accesso sicuro ai file dei tuoi dispositivi remoti e permette di inviare file direttamente ad altri dispositivi, eliminando gli intermediari. Secondo le dichiarazioni degli utenti su Reddit poi, dovrebbe anche permettere di continuare a condividere il tuo account con gli amici. Ma come funziona? Basta installare l’app NordVPN, accedere e selezionare la funzione Meshnet. Poi, invita i tuoi amici – se abbonati a NordVPN – a connettersi al tuo dispositivo tramite il servizio. Tuttavia, è importante non fidarsi di utenti sconosciuti che offrono pubblicamente l’accesso, e usare questa funzione solo con persone di cui ti fidi.

Mentre alcuni utenti affermano l’efficacia di questo metodo, non ci sono ancora prove concrete a riguardo. Se il sistema dovesse dimostrarsi efficace, è possibile che Netflix prenda misure per contrastarlo.