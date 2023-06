NordVPN, trovare voli economici e risparmiare con la miglior VPN per viaggiare.

Quante volte ti è capitato di essere all’estero, per un viaggio di lavoro o finalmente per godere delle meritate ferie. Tuttavia non vuoi perdere un appuntamento con i tuoi programmi preferiti.

Basta scaricare Rai play o Mediaset Tv, aprire l’app ma ecco che riceviamo il fastidioso messaggio “Questo video non è disponibile per il tuo paese”, e seguire dal vivo il nostro appuntamento diventa impossibile per via delle restrizioni geografiche.

Tuttavia è possibile ovviare al problema con l’uso di una VPN. Oggi viaggiare senza una VPN può veramente limitare la tua esperienza. Con NordVPN, è sufficiente aprire l’app, selezionare un server in Italia, per avere di nuovo accesso a tutti i nostri migliori contenuti.

VPN, il miglior compagno di viaggio

Molte delle VPN gratuite limitano la scelta dei server a cui connettersi a pochi paesi, e l’Italia non è tra questi. Ecco allora che avere un abbonamento con un servizio come NordVPN in viaggio non è solo sinonimo di sicurezza, ma permette di sfruttare una serie di vantaggi in viaggio a cui sarebbe difficile rinunciare.

Rimuovere le limitazioni geografiche

Usando NordVPN, sarà come essere ubicati fisicamente sul territorio nazionale. Quindi avremo totale libertà di accesso ai nostri contenuti, e ai contenuti disponibili nel nostro paese, ovunque nel mondo.

Sicurezza

Durante un viaggio o una vacanza, in Europa o fuori, ci colleghiamo spesso a Wi-Fi di luoghi pubblici, come piazze, ristoranti o spiagge. Tutte queste situazioni possono esporre i dati personali a dei rischi. Rischi che possono essere evitati usando NordVPN e filtrando il traffico attraverso un tunnel sicuro e crittografato.

Trova le migliori offerte di viaggio

NordVPN ti permette inoltre di ‘viaggiare virtualmente’ per trovare l’offerta migliore. I prezzi dei voli, o degli hotel possono variare a seconda del paese da cui si visualizza l’offerta. Ecco allora che con NordVPN, possiamo cercare le offerte più conveniente cambiando paese e scovare i migliori prezzi disponibili.

Puoi configurare NordVPN su tutti i tuoi dispositivi

Puoi usare NordVPN su 6 dispositivi ed è compatibile con tutti i sistemi operativi e browser. Attivando funzionalità aggiuntive come Meshnet potrai inoltre continuare a scambiare file con tutti gli altri dispositivi collegati all’account, come se fossero sulla stessa rete.

Se stai progettando un viaggio e vuoi essere sicuro di non incorrere in problemi, allora NordVPN fa al caso tuo.

