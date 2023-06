Il bollo auto è la tassa automobilistica, definita anche tassa di possesso di un veicolo, che tutti i proprietari devono versare annualmente alla Regione di appartenenza. Il costo varia sia in relazione all’area di residenza, ma sopratutto in relazione al modello stesso, in quanto viene calcolato sui kW, e quindi sulla potenza generale del mezzo.

Il versamento della tassa deve avvenire con il pagamento diretto, tramite bollettino postale, presso le banche, le tabaccherie o in posta, compilando i relativi moduli, oppure semplicemente presentando il numero della targa di cui è da effettuare il pagamento. Gli utenti hanno tutto un mese per versare il necessario, nel caso in cui ciò non avvenisse, si potrebbe essere costretti a pagare una mora, comunque non particolarmente elevata; nel caso in cui si cercasse di vendere l’auto, o anche semplicemente rottamarla, sarebbe necessario saldare tutti i bollo auto non versati eventualmente nelle annualità precedenti.

Bollo auto, gli utenti sono fortunati, alcuni possono non pagarlo

Negli ultimi anni lo Stato sta cercando di incentivare al massimo l’acquisto delle auto elettriche, per questo motivo ha introdotto anche agevolazioni per i possessori di modelli di questo tipo. Più precisamente in genere coloro che acquistano un’elettrica o una full-hybrid, saranno esenti dal pagamento del bollo per i primi 3 anni di vita del mezzo, la ‘promozione’ è estesa all’infinito solamente nelle regioni Lombardia e Piemonte.

Ci teniamo comunque a consigliare di controllare le normative della propria Regione, perché potrebbero differire da quanto indicato in via generale.