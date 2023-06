Torna ora in Vodafone con questa offerta strepitosa con 100 GB

Il noto operatore telefonico Vodafone propone spesso ad alcuni suoi ex clienti di tornare attivando diverse offerte mobile interessanti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta proponendo a questi ex clienti un’offerta molto allettante e con ben 100 GB di traffico dati per navigare. La cosa interessante è che, nonostante l’elevato quantitativo di giga, il costo del rinnovo mensile rimane sempre contenuto.

Torna ora in Vodafone con Vodafone Silver, ora con 100 GB a 7,99 euro al mese

Per alcuni ex clienti dell’operatore telefonico rosso sarà possibile tornare attivando una tra le offerte più interessanti. Come già accennato in apertura, si tratta di un’offerta davvero imperdibile e con ben 100 GB di traffico dati per navigare. In realtà, ci troviamo di fronte ad una versione della nota offerta Vodafone Silver.

Per questa nuova ondata di ex clienti, l’operatore telefonico Vodafone ha deciso di proporre l’offerta nella versione con 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo mensile di 7,99 euro. Si tratta di un costo piuttosto contenuto nonostante siano inclusi 100 GB.

Come di consueto, gli ex clienti coinvolti riceveranno apposita comunicazione tramite SMS da parte dell’operatore telefonico Vodafone. Ecco qui di seguito un esempio dell’SMS inviato dall’operatore.

“Torna in Vodafone! 100GB, minuti e sms illimitati a 7.99E/mese. Attivazione 0.01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 28/06. Dettagli e costi: voda.it/wdb21”.

Ricordiamo che l’operatore telefonico Vodafone propone spesso l’offerta Vodafone Silver anche in altre versioni con inclusi addirittura 200 GB.