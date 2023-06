Tappi di plastica, perchè non si staccano più dalle bottiglie?

La lotta contro l’inquinamento causato dai rifiuti plastici si è intensificata negli ultimi anni. La diffusione dalla plastica e dalle micro-plastiche nell’ambiente ha forti ripercussioni anche sugli organismi animali e vegetali, danneggiando irrimediabilmente gli ecosistemi e gli organismi.

Ecco che combattere la diffusione dei rifiuti plastici è diventata una necessità. Al fine di combattere l’inquinamento da plastica, molte aziende hanno avviato un cambiamento sostanziale nei propri prodotti.

Le bottiglie realizzate in materiali plastici presentano i tappi che non possono più essere rimossi del tutto. Questa soluzione è nota come tethered cap e ha una applicazione tanto semplice quanto efficace. Infatti, il tappo legato saldamente alla bottiglia permette di affrontare il problema della diffusione dei rifiuti plastici nell’ambiente in maniera diretta.

Infatti, l’utilizzo di tappi fissi sulle bottiglie ne rende molto più difficoltosa la dispersione nell’ambiente. Tappi e bottiglie sono legate saldamente e quindi non è più possibile separarle se non intenzionalmente.

Considerando che l’utilizzo di plastica monouso è sempre più diffusa, questo semplice cambiamento permette di migliorare la possibilità di riciclo. I produttori di bottiglie di plastica stanno già adattando a quella che a partire dal prossimo anno sarà una legge a tutti gli effetti. Infatti, la Direttiva UE (2019/904) sancisce che tutte le bottiglie dovranno utilizzare questa tipologia di tappi non completamente removibili.

Nonostante i vantaggi di questa tipologia di tappi, non tutti gli utenti sembrano felici di questa scelta. Infatti, poter separare completamente i tappi dalle bottiglie permette di gestire con più facilità la bottiglia. Tuttavia, se con questa iniziativa è possibile salvaguardare l’ambiente in maniera più efficace, bisognerà fare un piccolo sacrificio.