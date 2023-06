Il panorama della telefonia mobile in Italia è in continua evoluzione, con una miriade di offerte e promozioni che si susseguono senza sosta. Tra i protagonisti di questa dinamica competitiva, spiccano Vodafone, TIM, WindTre e Iliad, quest’ultimo in particolare si distingue per la sua crescita esponenziale. A proposito, è da poco stata lanciata un’offerta unica che include un regalo molto speciale.

Iliad: arrivano le eSIM

L’ultima iniziativa dell’operatore francese è un’offerta che include un regalo davvero unico: l’introduzione della propria eSIM, una SIM virtuale che elimina il rischio di perdite o danneggiamenti.

La eSIM rappresenta un passo avanti significativo nel settore della telefonia mobile. Benedetto Levi, A.D. di Iliad Italia, ha parlato di questa novità qualche mese fa, preannunciando quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. Questo servizio sarà disponibile per tutte le offerte mobile. Per chi ha già un’offerta a 9,99 euro, l’attivazione è gratuita, mentre per chi ha una promo inferiore al costo sopraindicato, l’attivazione avrà un costo una tantum di 9,99 euro.

Per installare la eSIM di Iliad, è sufficiente accedere alla propria area personale, andare su “La mia offerta mobile”, “la mia offerta” e quindi “Passa dalla SIM fisica alla eSIM”. Il processo è abbastanza veloce e richiede di fotografare la propria SIM fisica e di caricarla sui server del provider insieme a una copia del proprio codice fiscale. Una volta completato questo processo, sarà possibile scaricare la eSIM inquadrando il QR Code con il telefono su cui si desidera installarla e inserire il codice segreto fornito al completamento della sottoscrizione.

La eSIM ha il vantaggio di poter essere trasferita facilmente da un dispositivo all’altro. Per farlo, è sufficiente disinstallarla dal vecchio dispositivo e utilizzare il QR Code sul nuovo telefono. Il codice sarà sempre disponibile nell’area personale di Iliad.