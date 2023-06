ILIAD, tutti i dettagli sulle eSIM in arrivo

Iliad Italia ha recentemente introdotto le eSIM, unendo così le fila di altri operatori telefonici che hanno già adottato questa tecnologia. Le SIM incorporate, sono una versione digitale delle tradizionali SIM card fisiche. Queste schede vengono saldate direttamente all’interno del dispositivo e non possono essere rimosse. La registrazione di promozioni, operatori telefonici e numeri di telefono avviene tramite un software specifico all’interno dello smartphone.

Iliad: costi di attivazione e tutti i dettagli

L’evoluzione delle SIM card è stata notevole. Le prime SIM, introdotte nel 1991, avevano una lunghezza di oltre 85 mm. Oggi, le dimensioni di una SIM sono poco più di 12 millimetri di lunghezza e 8 millimetri di larghezza. Dal 2012, abbiamo visto l’introduzione delle Nano-SIM, che presentano solo il chip di memoria senza il contorno di plastica bianca. Le eSIM rappresentano l’ultima evoluzione in questa progressione, offrendo una soluzione totalmente digitale.

Le eSIM offrono numerosi vantaggi. Non possono essere smarrite e sono salvate direttamente nella memoria del dispositivo. Inoltre, non generano rifiuti elettronici, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Le eSIM di Iliad saranno disponibili sia per i nuovi clienti che per quelli esistenti, e saranno compatibili con tutte le promozioni offerte dall’operatore. Iliad ha specificato che continuerà a vendere le SIM standard.

Per ottenere una eSIM di Iliad, i nuovi clienti dovranno semplicemente selezionare l’opzione “eSIM” al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. I clienti esistenti possono richiedere una eSIM attraverso l’Area Clienti di Iliad. Ogni eSIM è associata a un QR Code, che può essere utilizzato per installare facilmente la eSIM su un nuovo dispositivo.

Il costo è lo stesso di una SIM fisica, ovvero 9,99€. Per i clienti esistenti, ciò dipende dal costo della loro promozione. Se questa ha un costo mensile uguale o superiore a 9,99€, l’attivazione della eSIM è gratuita. In caso contrario, il costo di attivazione è di 9,99€.